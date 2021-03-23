Киев, 23 марта 2021, 11:41 — REGNUM Врачей на Украине следует увольнять за отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин на своей странице в социальной сети Facebook.
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Он сообщил, что в Киевском институте пульмонологии вакцинироваться согласились всего 20% врачей.
Напомним, с начала 2020 года с Украины уехали 66 тыс. медработников, некоторые из них нашил работу по специальности за рубежом.
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