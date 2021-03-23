Москва, , 11:38 — REGNUM Вероятность того, что рост цен на бензин и дизельное топливо в России может опережать инфляцию и даже достигнуть 14% существует. Однако это самый пессимистичный сценарий, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им.Г.В. Плеханова Олег Каленов.

«Ситуация 2018 года с кризисом топлива не должна повториться. Рост средних цен на бензин в Москве наблюдается уже почти три месяца. А с конца марта спрос традиционно увеличивается, что может привести к дополнительному скачку цен.

Однако власти уже вмешались в этот процесс. В рамках корректировки демпферного механизма, правительство рекомендовало нефтяникам увеличить загрузку НПЗ для удовлетворения растущего спроса и увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже.

Индексация индикативной цены может увеличить размер субсидии для НПЗ. Ожидается, что скорректированный механизм вступит в силу с 1 мая 2021 года.

Это должно стабилизировать розничные цены на АЗС и не допустить топливного кризиса», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до конца 2021 года цена бензина может вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — сразу на 14%, говорится в письме Независимого топливного союза (НТС).

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