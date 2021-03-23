Саратов, , 12:57 — REGNUM Жители Саратовской области возмущены выставленными платежами за теплоснабжение в феврале. Свои жалобы она направили в адрес коммунальных служб и председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. Соответствующая информация опубликована в сообществе его сторонников в telegram.

Председатель Госдумы направил депутатский запрос в прокуратуру Саратовской области и в мэрию Саратова в связи с необоснованным ростом тарифов на тепло после многочисленных жалоб местных жителей. «Прокуратура Саратовской области начала проверку тарифов на тепло в Саратове после депутатского запроса Вячеслава Володина», — говорится в сообщении.

Так, жители Саратова пожаловались, что в марте 2021 года им поступила платежка на оплату за тепло в феврале, в которой стоимость услуги повышена в два раза и составила 3 тыс. рублей. Горожане сообщили также, что обращались с заявлением в ПАО «Т Плюс» о перерасчете за тепло, так как в феврале им несколько дней не оказывалась услуга по теплоснабжению.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове без холодного водоснабжения в результате аварии в ночь с 24 февраля на 25 февраля остались 2726 многоквартирных домов с проживающими в них 424 тыс. человек. Полное восстановление подачи воды произошло в 22:00 (местное время) 25 февраля. В результате была приостановлена работа пяти котельных, обслуживаемых ПАО «Т Плюс». С 25 по 26 февраля без теплоснабжения остались 140 многоквартирных домов и 27 объектов соцсферы.

Абонементам ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», попавшим в зону отключения воды, в марте будет сделан перерасчет. Из платежной квитанции исключат период, проведенный абонентами без холодного водоснабжения. Абоненты, имеющие индивидуальные приборы учета, будут производить дальнейшую оплату услуг компании по фактическим показаниям.

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