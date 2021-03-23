Вашингтон, , 11:38 — REGNUM США должны во взаимоотношениях с Ираном забыть о своей гордости и вспомнить об интересах, вернувшись в число стран-участниц Совместного комплексного плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Тегераном — и выведя войска с Ближнего Востока, пишет Джефф ЛаМир в статье, вышедшей 23 марта в The American Conservative.

ЛаМир отмечает, что санкционное давление США не дало желаемых результатов, скорее наоборот: иранская экономика начала адаптироваться к сложным условиям.

«Санкции США подорвали доверие к Америке и вряд ли вызовут какой-либо общественный резонанс в пользу Вашингтона. Иранцы не выступили против своего правительства в ответ на экономическую катастрофу в стране», — указал он, обратив внимание на то, что курс Вашингтона привел к обратным последствиям: по данным недавнего опроса Университета Мэриленда, 68% граждан исламской республики выступают против возвращения к ядерной сделки до того, как США снимут свои санкции с Ирана.

Иран вряд ли капитулирует перед экономическим давлением, тогда как США от нынешнего положения вещей есть что терять. Так, продолжение санкционного курса опасно для американских войск в регионе. Ракеты, нацеленные на американские войска, — обычное дело в Ираке, и многие понимают, что Иран оказывает давление на Вашингтон с помощью нападений, осуществляемых через подконтрольных ему вооруженных формирований. Президент Байден уже попал в ту же самую ловушку «око за око», которая характеризовала последний год правления Трампа: недавний удар США в Сирии не остановил дальнейших атак.

«Противостояние с Ираном носит совершенно ненужный характер для безопасности США. Иран — региональная держава в регионе, на долю которой приходится 4% мирового ВВП. И каким-то мощным фактором Иран тоже не является сильной стороной в этом регионе», — пояснил ЛаМир, обратив внимание на то, что парк военной авиации республики практически не обновлялся с революции 1979 года.

«Иран не может победить с помощью жесткой силы, а с его мягкой силой вполне можно справиться», — продолжил аналитик, указывая, что даже в Ираке, где проживает шиитское большинство, влияние Тегерана ограничено.

США могут добиться большего, делая меньше: асимметричная стратегия Ирана мотивирована военным присутствием США в Ираке, Сирии и по всему Персидскому заливу. Если США выведут отсюда свои войска, это не только устранит очаг войны, но и устранит стимул Ирана к созданию баллистических ракет и поддержанию подконтрольным им вооруженных формирований. Некоторые голоса в Вашингтоне настаивают на этих максималистских целях, не осознавая, что уход может способствовать достижению этих же целей. Даже если Иран будет настаивать на своей ракетной программе, силам США не будет угрожать опасность, если они будут выведены из региона.

Соединенным Штатам невыгодно откладывать возврат к ядерной сделке. И Иран, и США заявили, что обменяют ослабление санкций на соблюдение ядерных требований. Условия взаимно понятны. Нет смысла откладывать, когда у возможности возвращения к соглашению все меньше перспектив, а рычаги влияния США достигли своего максимума.

«Вашингтон в состоянии выбирать между своей гордостью и своими интересами», — отметил ЛаМир.

Пока администрация Байдена не отказалась от неудачной стратегии своих предшественников. Но США было бы лучше отменить санкции и продолжить уход США из региона. Ближний Восток имеет минимальное значение для безопасности США, и длительное развертывание американских войск чревато риском втягивания США в еще одно «болото». Администрация Джо Байдена должна извлечь уроки из ошибок администрации Дональда Трампа и не повторять их.