Нью-Йорк, США, , 11:38 — REGNUM Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин обновил клубный рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 23 марта прошёл матч «Айлендерс» с «Филадельфией».

Сорокин отразил 36 из 37 бросков. Он продлил свою победную серию в НХЛ до восьми матчей подряд, из которых шесть — в основное время, одна — в овертайме и одна — по буллитам.

Ранее в составе «Айлендерс» ни один вратарь-новичок не выигрывал столько матчей подряд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Айлендерс» одержал победу над «Филадельфией» со счётом 2:1.

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