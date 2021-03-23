Москва, , 11:36 — REGNUM К 2025 году в России появится более миллиона мест в школах, в результате чего проблема третьей смены в школах будет ликвидирована. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

«С этого года уже есть постановление правительства. По ГЧП [государственно-частному партнерству] мы построим на 500 школ больше, чем планировалось. Таким образом, мы в общей численности создадим более миллиона мест к 2025 году и закроем третью смену, [а также] не допустим роста второй смены», — сказал Кравцов.

По его словам, на строительство школ привлекли более 300 млрд рублей — в дополнение к средствам, которые есть в системе образования: «И пролонгировали до 2038 года, договорились с Минфином по выплате грантов за счет федерального бюджета, чтобы снять нагрузку с региональных бюджетов».