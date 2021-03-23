Москва, , 11:35 — REGNUM Переход на технологии информационного моделирования приведёт к удешевлению строительства жилья в России. Об этом 23 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по строительству в рамках подготовки отчета правительства РФ.

«Всё это, конечно, позволит оптимизировать процессы строительства, снизить риски на всех этапах жизненного цикла зданий и минимизировать количество и проектных ошибок, и снизить затраты на капитальное строительство», — заявил Файзуллин.

«Мы предполагаем, что и сроки работ будут снижены. В этом случае очень серьёзная подготовка идёт сегодня: стоит задача обучить весь строительный комплексный переходу на эти технологии информационного моделирования», — указал он.

В настоящее время принято постановление правительства, которое обязывает весь строительный комплекс, начиная с заказчиков, проектной организации и экспертных органов начать переход на технологии с 1 января 2022 года.