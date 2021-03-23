Омск, , 11:35 — REGNUM За последние сутки в Омской области скончались четыре человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали 1299 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта в регионе подтверждено 43 060 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 527 человек.

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