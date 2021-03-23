Волгоград, , 11:39 — REGNUM В Волгоградской области 23 марта подтверждены 126 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы шесть летальных исходов. В стационарах находятся 2227 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области зарегистрировано 52 675 случаев заболеваний COVID-19. За сутки завершили 122 пациента, всего выздоровели 50 395 человек. От осложнений на фоне инфекции скончались 913 жителей региона.

В госпиталях продолжают лечение 2219 взрослых и восемь детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1367 пациентов.