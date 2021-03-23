Москва, , 11:34 — REGNUM За последние сутки в Москве обнаружили коронавирус у 1042 человек, сообщили 23 марта в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 1042 новых случая заражения, госпитализировано 793 человека, скончался 51 пациент», — рассказали в штабе.

Справились с ковидом и были выписаны ещё 1379 пациентов.

В штабе попросили москвичей, чувствующих симптомы ОРВИ, оставаться дома и вызвать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области за 22 марта выявили ещё 137 носителей коронавируса.

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