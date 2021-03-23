Чебоксары, , 13:05 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 45 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 23 марта, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 22 429 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 45.

Вылечились 20 475 человек, доля выздоровевших составила 91,3%. Из них за последние сутки победили болезнь 34 жителя. В настоящее диагноз COVID-19 официально поставлен 787 пациентам.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё семь пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 1167 человек.

Чувашские власти заявляют, что в республике сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить дистанционно и на английском языке. Он будет автоматически подгружаться в личный кабинет пользователя портала Госуслуг.