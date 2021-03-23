Таллин, , 11:33 — REGNUM Ставшую 26 января новым премьер-министром Эстонии Каю Каллас, председателя Реформистской партии, поддерживает на этой должности всего 21% жителей страны. Это следует из результатов социального опроса, организованного фирмой Turu-uuringute AS по заказу издания Eesti Paevaleht.

По сравнению с предыдущим опросом в феврале ее популярность снизилась на 5%. В январе ее поддерживали 30% человек.

Лидером опроса стал бывший премьер-министр, а ныне — спикер парламента Юри Ратас, руководитель Центристской партии. За него отдали свои голоса 32% опрошенных. В феврале таких было всего 23%.

Эксперты связывают показанные результаты с заметным ухудшением ситуации в стране, вызванной эпидемией коронавируса и введенными правительством ограничениями. Нового премьер-министра обвиняют в неправильных решениях и нерешительности.

Опрос был проведен с 9 по 14 марта. В нем приняли участие 839 человек.