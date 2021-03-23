Уфа, , 11:58 — REGNUM Более одной тысячи комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) функционируют в Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в 2020 году на дорогах республики был смонтирован 471 комплекс фотовидефиксации, а всего в регионе теперь работают 1015 таких комплексов (в том числе стационарных комплексов — 946 единиц, передвижных — 63 единиц, мобильных — шесть единиц). При этом на федеральных трассах в Башкирии сейчас работают 59 комплексов.

Отмечается, что в текущем году на дорогах федерального значения в регионе планируется смонтировать еще 100 таких комплексов: 41 единицу установят на дороге Р-240 Уфа — Оренбург, 32 единицы смонтируют на трасе М-5 «Урал», 20 комплексов — на трассе М-7 «Волга» и семь комплексов — на западном обходе г. Уфа.

«Мы устанавливаем эти камеры не для того, чтобы залезть в карман к жителям. А для того, чтобы они доехали до дома — к своим детям, родным и близким. Для этого информация о расположении камер фотовидеофиксации должна быть открытой», — передает слова главы Башкирии Радия Хабирова пресс-служба ведомства.

Сообщается, что сведения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения размещаются на сайтах республиканского министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также регионального центра организации дорожного движения.