Москва, , 11:33 — REGNUM До пандемии коронавируса в РФ было намного меньше случае интернет мошенничества. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме, заявил замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов.

«По поводу мошенничества в интернет пространстве. Дор пандемии ситуация была несколько иная. До пандемии таких случаев фиксировалось 54%, то сейчас свыше 80%. Потому что люди стали чаще пользоваться интернет-сервисами и электронными платёжными системами. И наша социология показала, что 90% опрошенных знают об интернет мошенничестве. 65% реально опасаются, что с ними это может произойти. Из опрошенных почти 90% наибольшей опасностью считают утрату банковских данных. На втором месте — это паспортные данные. Чаще всего интернет мошенничеству подвержены люди старшего поколения и те, кто у кого есть несовершеннолетние дети. Источниками мошенничества являются социальные сети, мобильная связь и электронная почта», — сказал он.

При этом он уточнил, что только 17% из обманутых в Сети, попытались возбудить уголовное дело.

«83% когда были утрачены данные они не обращаются в МВД», — добавил чиновник.