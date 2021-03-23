Москва, , 11:40 — REGNUM Цены на бензин на российских автозаправочных станциях растут в пределах инфляции. Так прокомментировал сообщения о возможном подорожании топлива замглавы Минэнерго Павел Сорокин, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что с 10 марта на биржевых торгах наблюдается стабильная ситуация, а на АЗС — «рост цен в пределах инфляции».

По словам замминистра, правительство РФ и топливные компании уже приняли все срочные меры в ситуации увеличения оптовых цен. Для стабилизации ситуации таких мер достаточно, но Минэнерго продолжает мониторинг рынка на случай, если потребуются дополнительные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, Сорокин выступил против отмены топливного демпфера, так как он нужен для сглаживания ценовых колебаний. Без него рынок лишится защитного механизма, пояснил он.

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