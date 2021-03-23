Пермь, , 11:32 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 125 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше прошлого показателя, сообщает 23 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С 11 марта суточный показатель выявляемых заражений стабильно снижается. Стоит отметить, за сутки (по состоянию на утро 23 марта) из COVID-отделений выписано 163 пациента.

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 50 286 носителей коронавируса. Оправились от заболевания 44 342 человека.

На сегодняшний день в больницах находятся 815 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Из них 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда от фактически развернутого составляет 31,1%.

От COVID-19 скончались 1904 пермяка. За последние сутки подтверждено восемь летальных исходов.