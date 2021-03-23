Ханой, , 11:33 — REGNUM Минздрав Социалистической Республики Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» для применения данного препарата в стране. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Вьетнам стал 56-й страной мира, где одобрено применение российского препарата и добавляется, что регистрация «Спутника V» была проведена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

«Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что повторно привиться от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», вероятно, будет нельзя.