Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 11 летальных исходов среди пациентов c COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались три женщины в возрасте от 82 до 88 лет и восемь мужчин в возрасте от 60 до 84 лет. Пациенты имели различные хронические заболевания.

Число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 3 425 человек.

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