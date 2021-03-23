Кишинёв, , 11:39 — REGNUM С 23 марта в Молдавии начали действовать новые правила при въезде страну, введённые в рамках профилактики пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья республики.

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Согласно принятому постановлению, для въезда в Молдавию необходимо предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Те, у кого нет такой справки, обязаны подписать заявление о собственной ответственности за соблюдение самоизоляции в течение 14 дней.

Срок изоляции можно сократить, если сдать тест на коронавирус на десятый день, и если он покажет отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 марта, в Молдавии за время пандемии выявили 216 094 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 189 875 человек. В 4590 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались.

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