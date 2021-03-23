Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM В Екатеринбурге один из задержанных за взятку полицейских мог оказаться замешанным в избиении людей в кафе. Об этом сообщил журналистам пострадавший владелец кафе на улице Щорса Николай Мокрюков.

Как передаёт портал «Е1», Мокрюков обвинил задержанного лейтенанта полиции в избиении посетителей и хозяина кафе. По словам владельца, именно оперуполномоченный К. ответственен за жёсткое задержание людей. Мокрюкова тогда проволокли по лестнице лицом вниз, заявляет пострадавший.

«Уже в течение года мы пытаемся добиться возбуждения уголовного дела, но он как будто неприкасаемый», — сказал владелец кафе о задержанном.

Как сообщало ИА REGNUM, лейтенанта задержали вместе с другим полицейским сотрудники ФСБ. Задержанные подозреваются в получении взятки от якобы сбывавших наркотики граждан.

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