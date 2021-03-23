Москва, , 11:29 — REGNUM Текущая модель работы с иностранными студентами ориентирована на стандартный формат. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Модель работы с иностранцами надо менять. Она негибкая и ориентирована на стандартный формат», — сказал Фальков.

По его словам, в период пандемии коронавируса многие иностранные студенты «оказались дома, где интернет — это роскошь, когда нужно ехать за сотни километров, чтобы подключиться к интернету и послушать лекции»: «Мы эту историю будем переосмысливать. Думаю, в 2−3 месяца мы эту историю завершим».