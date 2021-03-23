Москва, , 11:28 — REGNUM В России до 2030 года планируется ввести около 1 млрд квадратных метров жилья. Об этом 23 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по строительству в рамках подготовки отчета правительства РФ.

«Наверное, самая масштабная вообще программа, которая реализуется у нас в стране — это строительство жилья. Если брать 80 млн, то порядка 42 млн у нас приходится на квартирное жильё — посчитайте, насколько масштабно эта программа реализуется», — заявил Файзуллин.

«В рамках тех задач, которые стоят перед Министерством строительства, правительством в этой части — это обеспечение ввода жилья до 2030 года в размере 1 млрд квадратных метров, или до 2024 года 410 млн квадратных метров», — указал он.

По его словам, драйвером развития этой программы должен стать ранее принятый закон о комплексном развитии территорий.

«Это очень серьёзный объём, который субъекты, регионы России должны реализовать», — подчеркнул министр.