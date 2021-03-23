Москва, , 11:27 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 427 человек, сообщили 23 марта в оперативном штабе Москвы.

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"Зафиксировано 427 летальных исходов», — рассказали в штабе.

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Отмечается, что поправили здоровье и были выписаны за прошедшие сутки 10 860 ковид-пациентов. Выявлено 8457 новых заражений, что является минимумом с 29 сентября 2020 года.

Всего в России с начала пандемии, пояснили в штабе, зафиксировано 95 818 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норвежском институте общественного здравоохранения считают, что обширное распространение «британского» штамма коронавируса в стране грозит чрезвычайными проблемами, поскольку при заражении «британской» мутацией риск госпитализации увеличивается.

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