Москва, , 11:27 — REGNUM Новым заместителем главы Федерального агентства по туризму назначена Елена Лысенкова. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Ранее Лысенкова возглавляла в Ростуризме управление государственных туристских проектов и безопасности туризма.

Лысенкова стала третьим заместителем руководителя.Ростуризма. В июне 2020 года Мишустин назначил на должность замов Евгению Чухнову и Григория Прокуронова.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Зарины Догузовой новым руководителем Ростуризма.

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