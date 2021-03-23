Кораблино, Рязанская область, , 11:31 — REGNUM Виновной в покушении на получение и получении взяток признана бывший начальник одного из управлений администрации Кораблинского муниципального района Рязанской области. Женщина на сделках по покупке жилья для детей-сирот «заработала» боле 500 тысяч рублей, сообщили 23 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следствие доказало шесть эпизодов коррупционных преступлений. Чиновница в 2018 году в силу своего должностного положения способствовала продажам квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных муниципалитетом для закупки жилья для детей-сирот. После заключения контрактов и перечисления бюджетных средств, женщина получала от продавцов взятки — в общей сложности 539 тысяч рублей. Кроме того, установлен факт покушения обвиняемой на получение ещё 208 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела чиновница пыталась оказать давление на свидетелей, своей вины в преступлении не признала. Суд приговорил женщину к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, она также лишена занимать должности госслужбы на срок шесть лет.

Приговор ещё не вступил законную силу.