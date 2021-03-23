Воронеж, , 11:26 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 марта в региональном оперативном штабе. За предыдущие сутки, 22 марта, было зарегистрировано 204 новых заразившихся. Таким образом, за последние сутки прирост новых пациентов несколько увеличился.

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Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено заражение коронавирусом у 73 490 человек. Выздоровевшими после COVID-19 признаны из них 68 057 воронежцев.

Новые смерти среди пациентов с COVID-19 регистрируются ежесуточно. За последние 24 часа в статистику включены 20 новых летальных исходов. Всего в регионе коронавирус унёс жизни 2 675 человек.