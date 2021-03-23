Москва, , 11:26 — REGNUM Повторно привиться от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», вероятно, будет нельзя. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Если опять проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По её словам, повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сегодня, 23 марта, сделает прививку от коронавируса одной из трёх отечественных вакцин. Глава государства не стал говорить, каким именно препаратом его вакцинируют, но подчеркнул надёжность и безопасность всех российских вакцин. Ни один из зарубежных препаратов не имеет такой высокой степени защиты.

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