Ташкент, , 11:25 — REGNUM В Узбекистане отменили монополию на продажу государственных активов, сообщили в пресс-службе агентства по управления государственными активами.

При продаже госактивов планируется проводить конкурс по привлечению брокеров. В конкурсе могут участвовать 44 инвестиционных посредника. Ранее активы продавал один брокер — Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi.

В агентстве считают, что такая практика обеспечит открытость и прозрачность приватизации. При выборе брокеров будет учитываться опыт участников на фондовом рынке, финансовое положение, тарифы на услуги и другое.