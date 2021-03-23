Брюссель, , 11:26 — REGNUM Соединённые Штаты собираются возобновить и оживить партнерство с союзниками по Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом 23 марта заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО, которая проходит в Брюсселе.

По его словам, он прибыл на данную встречу для того, чтобы от имени США выразить их сильную приверженность союзникам по альянсу.

«США хотят возобновить партнерство прежде всего с союзниками по НАТО, оживить его, как это было раньше», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что саммит НАТО в нынешнем году будет проведен в Брюсселе, однако на данный момент дата его проведения и формат еще не определены.