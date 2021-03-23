Москва, , 11:24 — REGNUM Распределение бюджетных мест на 2022−2023 гг. в России завершится до 1 мая 2021 года. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«До 1 мая мы завершим распределение бюджетных мест на 2022−2023 гг. Предварительное распределение уже началось и традиционно вызывает беспокойство, но увеличение бюджетных мест мы направляем в регионы», — сказал Фальков.

По его словам, представители министерства не будут сокращать число бюджетных мест в Москве и Петербурге, но будут увеличивать их в регионах.