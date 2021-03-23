Кемерово, , 11:23 — REGNUM В Кемеровской области завтра днём, 24 марта, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами метели, усиление ветра до 19−24 м/с, на дорогах сильная гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Кузбасское управление МЧС России рекомендует жителям региона при ухудшении погодных условий соблюдать необходимые меры предосторожности.

«Водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде», — подчеркнули в МЧС РФ.