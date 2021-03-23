Таллин, , 11:23 — REGNUM В статусе безработного по состоянию на 21 марта в Эстонии находились 57 967 человек, что составляет 8,9% трудоспособного населения. Об этом сообщили в Кассе по безработице страны, отметив, что за неделю количество таких лиц выросло более чем на 400 человек.

Традиционно самый высокий показатель фиксируется на северо-востоке — в Ида-Вирумаа (14,9%), а самый низкий на юге — в Йыгевамаа (около 5,9%). В Таллине и его пригородах — уезд Харьюмаа — безработица составила 8,4%.

По сравнению с ситуацией годичной давности, число безработных в Эстонии увеличилось более чем на 20 000 человек.