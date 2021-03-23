Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM Ещё 239 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 марта. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 35 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольших приростом в Ростове-на-Дону (93), Каменске-Шахтинском и Шахтах (по восемь). Около трети заразившихся — люди старше 66 лет, 8,8% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 78 911 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 70 522 пациента.

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