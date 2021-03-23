Москва, , 11:21 — REGNUM В 2020 году объём строительства жилья в России составил более 80 млн квадратных метров. Об этом 23 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по строительству в рамках подготовки отчета правительства РФ.

«Хоть и непросто год был 2020-й, но в целом объём строительства жилья составил более 80 млн квадратных метров», — заявил Файзуллин.

По его словам, в ближайшее время Росстат подготовит официальный отчёт по вводу жилья за 2020-й год.

«Надо сказать, что 51 регион у нас приостанавливали строительство в разные периоды, но при этом всё-таки объём строительных работ в стране не снизился», — указал министр.

«И мы надеемся, что тот объём налоговых поступлений, которые в строительном и жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленных стройматериалов — даёт более 4 трлн рублей, тоже будет выполнен», — подчеркнул он.