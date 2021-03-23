Краснодар, , 11:21 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 119 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 23 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 22 марта, сообщалось о 124 новых случаях заражения.

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Лидируют по числу новых заразившихся Краснодар (31 случай), Сочи (12 случаев), а также Новороссийск, Анапа и Калининский район (по шесть новых носителей). Также новые заразившиеся выявлены ещё в 25 муниципальных образованиях.

Всего на 23 марта в Краснодарском крае подтверждено 41 462 случая заражения коронавирусом, выздоровели 36 297 человек, скончались 2 233 пациента с COVID-19. В стационаре с COVID-19 находятся 1066 человек, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 66 пациентов, еще один — на ЭКМО. 1866 пациентов лечатся амбулаторно.