Магас, , 11:21 — REGNUM Ингушетия стала антилидером в РФ по темпам роста задолженности по заработной плате. На 1 февраля 2021 года этот показатель вырос на 271%, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Между тем сам объем задолженности оказался самым низким в Северо-Кавказском федеральном округе — всего 2,2 млн рублей. При этом, как сообщили в министерстве финансов субъекта, задолженность перед работниками бюджетной сферы и органов государственной власти, финансируемых из республиканского бюджета, отсутствует.

Не доплатили своим работникам, возможно, руководители государственных унитарных предприятий, не финансируемых из бюджета республики, высказал мнение представитель минфина.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Ингушетии Мурата Хаматханова, рассчитаться с сотрудниками за долги по заработной плате работодатели смогут с помощью льготных кредитов и субсидий на зарплату, если их выдача продолжится в 2021 году.

«Эти меры государственной поддержки хорошо зарекомендовали себя в начале пандемии. Они остаются востребованными и сейчас, когда мы продолжаем наблюдать негативные последствия вводимых ограничений», — считает Хаматханов.

Читайте также: Названы регионы России с самыми высокими долгами по зарплате