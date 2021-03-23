Пекин, , 11:22 — REGNUM В сети появились снимки салона паркетника Wey Macchiato — второй «кофейной» серии концерна Great Wall. Фотографии интерьера автомобиля размещены на сайте Autohome.

Wey Macchiato Autohome

В салоне новинки установлена небольшая цифровая приборная панель, мультируль, мультимедийная система с большим тачскрином и короткий рычаг переключения трансмиссии.

Первым кроссовером «кофейной» серии премиум-бренда был флагманский Mocha длиной 4875 мм. Паркетник Macchiato короче — его длина составляет 4520 мм.

Внешне новая модель схожа со старшим кроссовером. Отличия заключаются лишь в более крупной решётке радиатора, треугольных щелях в переднем бампере и более узкой головной светодиодной оптики.

Паркетник Wey Macchiato разработан на новой платформе Lemon. В качестве силового агрегата у новинки будет гибридный 190-сильный мотор Lemon DHT без возможности зарядки от электросети (HEV).

Ранее стало известно, что концерн Great Wall Motors в октябре 2021 года начнёт сборку вседорожника под заводским индексом Р03. Ожидается, что этой машиной будет модель H9 нового поколения, собранная на платформе рамного Wey Tank 300.

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