Москва, 23 марта, 2021, 11:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили заражение коронавирусом 8457 человек, сообщает 23 марта оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра реанимационного отделения

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Число выявленных заражений оказалось минимальным с 29 сентября 2020 года.

«Число выписанных по выздоровлении от COVID-19 более чем на 2400 человек превышает количество заболевших за сутки», — рассказали в штабе.

Выздоровели и были выписаны за сутки 10 860 человек, скончались 427 человек.

Среди регионов по числу новых заражений, выявленных тестированием, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Нижегородская и Ростовская области. Случаи инфицирования установлены во всех регионах страны.

Всего в России с начала пандемии выявлено 4 474 610 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые и специалисты из Нигерии разработали две собственные вакцины от COVID-19.