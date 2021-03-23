Чита, , 11:19 — REGNUM В Забайкалье по итогам января-февраля 2021 года объем работ, выполненных в строительной отрасли, составил 3700,3 млн. рублей, или 120,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. Такие данные приводит территориальный орган государственной статистики.

В январе-феврале 2021 года в крае построено 13,7 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе в городской местности — 9,1 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений (75,6% к январю-февралю 2020 г.), в сельской местности — 4,6 тыс. кв. метров (43,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем, в Алтайском крае за тот же период построена 741 новая квартира общей площадью 76,9 тыс. кв. метров, что на 35,9% меньше января-февраля 2020 года.

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