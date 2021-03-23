Сеул, , 11:21 — REGNUM В Южной Корее намерены приняты своевременные меры для стабилизации рынка облигаций, в случае, если волатильность рынка возрастёт на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заместителя министра стратегии и финансов Ким Ён Бома.

Данное заявление чиновник сделал 23 марта в ходе совещания по вопросам макроэкономики.

Представитель министерства добавил, что финансовые власти намерены гибко корректировать объёмы продаж казначейских облигаций, а также акцентировал внимание на том, что меры будут приниматься в тесном сотрудничестве соответствующих финансовых учреждений.

Напомним, что доходность 10-летних казначейских облигаций США на прошлой неделе выросла до 1,7%, что является самым высоким показателем с января 2020 года.

Между тем, доходность 10-летних государственных облигаций Южной Кореи превысила отметку 2%. В целях стабилизации рынка облигаций в начале марта текущего года Банк Кореи купил на рынке государственные облигации на сумму $1,5 млрд.