Омск, , 11:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 марта в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области коронавирус выявлен у 43 060 человек. Выздоровели 34 527 человек, в том числе 209 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в регионе выявили 95 носителей коронавируса, выздоровели 33 человека.

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