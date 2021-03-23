Чебоксары, 23 марта, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии планируется продлить ещё на пять лет, скорректировав ряд направлений — в частности, по созданию инфраструктуры для объектов капитального строительства. Об этом ИА REGNUM заявил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

Cap.ru Вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов

По его словам, действующая программа рассчитана на пять лет, до 2024 года. Её планируется продлить до 2029 года с увеличением объёма федерального финансирования с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.

«Сейчас мы обсуждаем, на какие проектные мероприятия и как будут распределены средства. Но сразу скажу, что мы заинтересованы в развитии жилищного строительства, поэтому, скорее всего, ряд проектов будет связан с созданием инфраструктуры и ипотекой. Говоря об инфраструктуре, я также имею в виду подведение всех коммуникаций к производственным площадкам для запуска новых предприятий», — сказал Дмитрий Краснов.

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Вице-премьер уточнил, что к ним выходят инвесторы с вопросом, «где они могут развернуться», и выясняется, что «земля вроде бы есть, но по факту готовых площадок с необходимой инфраструктурой практически нет». В связи с этим в Чувашии планируется, в частности, строительство трёх государственных и пяти частных индустриальных парков, создание особой экономической зоны в Новочебоксарске.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Чувашия включена в число десяти регионов с худшими показателями по среднедушевым доходам жителей, безработице, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также безработице и инвестициям. Под кураторством членов федерального правительства в регионах разработали программы индивидуального социально-экономического развития. За Чувашию отвечает глава Минпромторга Денис Мантуров.