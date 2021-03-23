Москва, , 11:20 — REGNUM На сегодняшний день общее количество самозанятых жителей в России, зарегистрировавшихся как плательщики налога на профессиональный доход, выросло до 2 млн человек. Об этом 23 марта сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в интервью телеканалу «Россия-24».

"Два миллиона самозанятых — это то, на что мы надеялись, но то, чего мы не ожидали. И прямо радостно видеть, что люди верят режиму, выбирают этот налоговый режим и работают в нем. У нас люди всего зарегистрировали дохода на 327 млрд (рублей). В день у нас в выручке отражается самозанятыми более 1 млрд рублей», — сказал он.

Также глава ФНС отметил, что в итоге на данный момент в России уже более 8 млрд рублей уплачено плательщиками налога на профессиональный доход.

При этом Егоров уточнил, что в это число самозанятых входит около 25 тыс. несовершеннолетних и что в данном режиме работают 60% мужчин и 40% женщин.

Кроме того, он указал, что считает оптимистичным развитие налогового режима самозанятых.

«Здесь важно видеть: это не просто режим для самозанятых, как его называют, это те технологии потом, которые дальше будут использоваться и в других видах налогообложения», — заключил глава ФНС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что в Челябинской области муниципалитеты получат деньги, которые поступают от самозанятых граждан в виде налогов.