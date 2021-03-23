Оренбург, , 11:16 — REGNUM В Оренбургской области отмечено снижение цен на одежду и обувь по сравнению с февралём 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургском отделении Уральского главного Управления Центробанка России.

За год мужская ветровка подешевела на 8% дешевле, женская — на 3%, весенняя куртка для школьника — на 1%, женское полупальто — на 5%. Общая стоимость этих вещей составила 17,7 тыс. рублей, что в общей сложности на 2% меньше, чем в феврале 2020 года.

Обувь для взрослых также стала стоить меньше, чем годом ранее. Мужские полуботинки из искусственной кожи потеряли в цене почти 7%, осенние женские сапоги — 5%. Цена на женские закрытые туфли из натуральной кожи упала на 9%. Ценник взлетел на весенние ботинки для школьников — на 3%. Общая этих видов обуви составила 11,8 тыс. рублей, что на 2% меньше, чем голом ранее.

Цена спортивного костюма для взрослых снизилась на 8%, для школьника — на 7%. Кроссовки для родителей с верхом из натуральной кожи подешевели на 5%. При этом пара детских кроссовок подорожала почти на 3%. В целом эти покупки обошлись в 8,6 тыс. рублей и стали стоить примерно на 1% меньше, чем в феврале 2020 года.

«Если сложить ценники всех вещей и сравнить их с прошлогодними, то увидим, что стоимость одежды и обуви для оренбургской семьи из трех человек к весне 2021 года снизилась на 2%. Причиной уменьшения цен на эти товары стал слабый спрос со стороны оренбуржцев, в том числе из-за перехода на дистанционные формы работы и обучения в период пандемии», — сказал управляющий отделением по Оренбургской области Банка России Александр Стахнюк.

Он также обратил внимание на то, что годовая инфляция в регионе в феврале 2021 года составила 5,9%. Причем в большей степени выросла продовольственная инфляция, что в основном связано с увеличением издержек производителей и поставщиков.

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