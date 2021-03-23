Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоится фестиваль нового итальянского кино под названием N.I.C.E. (New italian cinema events). Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры Ростовской области.

Программу фестиваля составят четыре фильма современных итальянских режиссёров. Показ будет осуществляться на языке оригинала с русскими субтитрами. Откроется фестиваль 24 марта работой режиссера Микелы Андреоцци «Хорошие девчонки». Эта лента рассказывает о четырёх женщинах, оказавшихся на грани выживания.

ИА REGNUM сообщало, что фестиваль итальянского кино под таким названием прошёл осенью 2020 года в Москве. Фильмом-открытием стала картина Алессандро Капитани «Дорога с Адель».

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