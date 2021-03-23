Кемерово, , 11:14 — REGNUM В Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту возгорания на одной из заправочных станций — по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Об этом сообщает региональное управление СКР.

По предварительным данным, 22 марта 2021 года на одной из автозаправочных станций Новокузнецка произошло возгорание автоколонки, пострадавших нет. Предположительно произошло воспламенение топливно-воздушной смеси внутри резервуара для хранения топлива.

«В рамках расследования уголовного дела будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину возгорания. Также организована проверка по факту халатности контролирующих органов», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, оно взято на контроль руководством следственного управления СК России по Кемеровской области.