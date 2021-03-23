История вопроса

22 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной поддержке внутреннего туризма, в рамках которого Ростуризму выделяется 15 миллиардов рублей из федерального бюджета. Эти средства направлены на выплату кешбэка туристам, отправившимся в путешествие по России. При стоимости путевки от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей кэшбек составит 5 тысяч рублей, больше 50 тысяч рублей - 10 тысяч, больше 75 тысяч рублей - 15 тысяч. Акция проводилась с 21 по 28 августа. 9 сентября стало известно, что программу планируется продолжить до новогодних праздников.





