Москва, 23 марта 2021, 11:14 — REGNUM Наиболее популярное направление программы туристического кешбэка, которое бронируют российские туристы, стал Крым, сообщается на сайте Ростуризма.
Также в список активных бронирований туров с кешбэком вошли Краснодарский край, Татария, Башкирия, Кавказские Минеральные воды, Алтай, Калининградская и Тюменская области.
Программа кешбека предлагает путешествия в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, по городам Золотого Кольца, регионам Северного Кавказа и в любой регион России.
Как сообщало ИА REGNUM, в третьем этапе программы с кешбэокм участвует около 3500 тысячи отелей и туроператоров.
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