Чита, , 11:21 — REGNUM Жалобы на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассмотрит 21 апреля апелляционный военный суд. Об этом говорится в материалах суда.

Ранее в суд поступили три жалобы на приговор Шамсутдинову. Одну подал защитник потерпевших, а две — сторона срочника. В январе Шамсутдинова приговорили к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также к выплате компенсации семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в части.

Суд принял к рассмотрению все три жалобы, сообщил адвокат срочника Равиль Тугушев ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате устроенной Шамсутдиновым стрельбы погибли восемь военнослужащих, ещё двое получили тяжёлые ранения.