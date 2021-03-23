23 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 12:00 — REGNUM Заявление зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина (КПРФ) о том, что базовые оклады учителей должны составлять не менее двух минимальных размеров оплаты труда, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 23 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Зарплата Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ты не ты, если не обещаешь обещать невыполнимое в предвыборный год», — пишет Сергей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что инициатива является не просто интересной идеей, а безусловной необходимостью, ведь цены на продукты и услуги в России растут, а заработная плата простых граждан за такой тенденцией не успевает.

«А пенсии пожилым людям, которые вынуждены работать, так как на них не прожить? А простым работягам, которые пашут день и ночь на заводах и т. д. Пособия смешные. Только космические цены растут на всё, и больше ничего», — поделился своим мнением Руслан И.

Некоторые комментаторы указали на то, что выборочный рост зарплаты только лишь у учителей выглядит крайне странным. Люди считают, что представители множества профессий в Российской Федерации нуждаются в немедленном повышении заработной платы.

«Вообще-то в России нужно почти всем повышать зарплаты. Но у нас, как всегда, выборочно. Этому дам, этому не дам», — считает Владимир К.

Ряд граждан вынес сомнение, что данная инициатива найдёт понимание у руководства страны. Граждане уверены, что если бы власти действительно хотели повысить зарплаты учителям, то сделали бы это уже давно.

«Предложить-то предложили, кто делать будет?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом Гладкий Очень.

Учитель и ученики Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть пользователей выразила уверенность, что высказанная идея представителем политической партии имеет под собой банальную популистскую цель — получить дополнительные голоса на предстоящих выборах.

«Они много чего предлагали. Предлагатели сейчас перед «выборами» ещё и не такого напредлагают», — предполагает Андрей М.

Нашлись и те, кто высказал идею, что необходимо просто поднять уровень МРОТ на территории России. Таким образом, считают люди, все граждане с низким доходам получат возможность избавиться от бедности.

«А почему бы просто не повысить МРОТ в 3−5 раз? Чтобы хоть немного приблизиться к развитым странам. Заодно сократить зарплаты президента, сенаторов и министров, с их офигенно эффективными менеджерами, до среднего уровня тех же развитых стран с расчётом на покупательную способность в России? Ввести прогрессивную шкалу налогов. Цены-то у нас уже вполне западные», — отметил Максим П.

Напомним, 23 марта на сайте «Дума.ТВ» появилось заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина (КПРФ) о том, что базовые оклады учителей должны составлять не менее двух минимальных размеров оплаты труда.