Москва, , 11:11 — REGNUM В Москве найдены мёртвыми 82-летняя женщина и её 59-летний сын. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сотрудники полиции прибыли к квартире на Шаболовке, где проживали мужчина и женщина, после сообщения женщины, рассказавшей, что её соседи примерно три недели не выходят на связь. Полицейские и сотрудники экстренных служб прибыли по адресу и после вскрытия двери обнаружили два трупа.

По данным СМИ, квартира была заперта изнутри, а смерть наступила около месяца назад. При этом мужчина, по некоторой информации, злоупотреблял алкоголем, а женщина страдала провалами в памяти.

Повреждений на телах погибших не обнаружено. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области три человека найдены мёртвыми в одном из частных домов на улице Партизанской в городе Полевском.

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